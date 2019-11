ओडिशाः भाजपा विधायकों ने विधानसभा के अंदर किया प्रदर्शन

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा के भीतर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने मुंह पर काला कपड़ा बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधायकों ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं।

इस संबंध में विधानसभा के भीतर जाने से पहले भाजपा नेता प्रदीप्त कुमार नायक ने कहा, "भाजपा और विशेषकर विपक्ष को ग्राम-स्तर की कार्यकर्ता स्मिता रंजन बिसवाल की विवादित मौत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम इसके लिए शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मुंह काले कपड़े से ढक लिए हैं। बीजू जनता दल सरकार के शासन में बलात्कार और हत्या के मामले दोगुने हो गए हैं।"

भाजपा ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी हरिदासपुर पंचायत एग्जीक्यूटिव अधिकारी बिसवाल की हत्या के मामले में जांच को प्रभावित कर रहा है।

कुमार ने आगे कहा, "बीजद सरकार इस हत्या के मामले को काफी हल्के में ले रही है। इस मामले सेे जुड़े अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा चलाना चाहिए। दलित समुदाय को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता।"

गौरतलब है कि बीते 16 अक्टूबर को जयपुर जिले के धर्मशाला ब्लॉक के अंतर्गत बलीगारी के एक गेस्ट हाउस में बिसवाल का शव टंगा मिला था।

Bhubaneswar: Congress & BJP MLAs yesterday protested inside the Odisha Assembly , demanding Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry in the death case of Smita Rani Biswal, a Panchayat Executive Officer who died in Jajpur on 16th October. pic.twitter.com/zmaZIYm7s3