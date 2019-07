ओडिशा उपचुनावः पटकुरा सीट पर मतदान जारी, बीजेडी-बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला

नई दिल्ली। ओडिशा की पटकुरा विधानसभा सीट ( Odisha bypoll Election ) पर शुक्रवार को उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही यहां मतदान शुरू हो गया है जो दोपहर तक 30 फीसदी के आस-पास रहा। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पटकुरा विधानसभा सीट पर दो बार चुनाव टल चुका है।

इस सीट पर बीजेपी ( BJP ) उम्मीदवार बिजॉय महापात्रा और बीजू जनता दल ( BJD ) उम्मीदवार सावित्री अग्रवाल के बीच मुख्य मुकाबला है।

खास बात यह है कि इन दोनों के अलावा इस सीट पर नौ अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा सीएम के बाद राज्यपाल ने भी किया मंजूर, विभाग अभी अमरिंदर सिंह के ही पास ही रहेगा

Odisha: Polling percentage in the Pathkura assembly bypoll, Kendrapara was 26% till 11 AM; BJP candidate Bijoy Mohapatra cast his vote at a polling booth earlier today. pic.twitter.com/pMRrpdMiqp