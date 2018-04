नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोकार्बन बाजार से तेल और गैस की कीमतों को संतुलित रखने का आह्वान किया है। मोदी ने कहा कि यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में होगा। दिल्ली में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम (आईईएफ) के मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि भारत अगली तिमाही में वैश्विक ऊर्जा मांग का प्रमुख चालक होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बाजार बड़े पैमाने पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है और खपत की वृद्धि दर विकसित देशों से खिसक कर उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जा रही है।

My vision for India's energy future has four pillars - Energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security: Prime Minister Narendra Modi at 16th International Energy Forum Ministerial Meeting in #Delhi . pic.twitter.com/DmQbh4ZqwP

Our govt is boosting local manufacturing through Make in India & filling of youth in industries such as textile, petrochemical, engineering: Prime Minister Narendra Modi at 16th International Energy Forum Ministerial Meeting in #Delhi. pic.twitter.com/hl7WEk0L9C