श्रीनगर। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में जमकर राजनीति हो रही है।विधानसभा भंग होने के बाद लगातार बयानबाजी हो रही है। गुरुवार सुबह बीजेपी नेता राम माधव ने NC-PDP पर बड़ा बयान दिया। जिसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने राज्य में साजिश होने की बात कही, साथ ही राजभवन की फैक्स मशीन की भी जांच की मांग की । उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में साजिशें रची जा रही है। जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जब राज्य में पीडीपी-भाजपा की सरकार बन सकती है तो पीडीपी और एनसी की सरकार क्यों नहीं बन सकती।

फैक्स मशीन की जांच हो

उन्होंने राजभवन की फैक्स मशीन की जांच की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजभवन की फैक्स मशीन एकतरफा काम करती है। फैक्स मशीन की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खरोद-फरोख्त के आरोपों बेबुनियाद बताया और जांच की मांग की।

This is for the first time that a fax machine didn't work & became responsible for the death of democracy. This fax machine is an one-way fax, it has only outgoing&no incoming. This is a unique fax machine and investigation should be done on it: Omar Abdullah , NC #JammuKashmir