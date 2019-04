प्रियंका चतुर्वेदी के इस्तीफे पर सियासत शुरू, उमर अब्दुल्ला ने कहा- 'कांग्रेस लिए दुर्भाग्यपूर्ण'

नई दिल्ली। कांग्रेस (Congress) प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रिंयका चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी के लिए मैंने गालियां और पत्थर खाए, लेकिन उसके बावजूद नेताओं ने ही मुझे धमकियां दीं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं। प्रियंका चतुर्वेदी के इस्तीफे पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल ने ही पार्टी के खिलाफ हमला बोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता उमर अब्दुल्ला (omar abdullah) ने साफ कहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

It’s a pity @priyankac19 will not be seen defending the Congress on our TV screens any longer. She was an asset to the party & a fearless advocate for the party & its leadership.

उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस की आलोचना करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी का जाना नुकसानदायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता थीं। डिबेट में वह अपनी बातें बेबाक रखती थीं। उमर ने कहा कि वह कांग्रेस की एक मजबूत स्तंभ थी। कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन में हमेशा खड़ी नजर आने वाली एक निडर एडवोकेट भी थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर वह निजी लाभ के लिए अलग होती तो शायद कोई नुकसान नहीं था, लेकिन उनका यह मानना कि पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। उमर अब्दुल्ला भविष्य के लिए प्रिंयका चतुर्वेदी को शुभकामनाएं भी दी है।

गौरतलब है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब देखना यह है कि प्रियंका चतुर्वेदी की राजनीति अब किस करवट बैठती है।

To have lost her to selfish personal interests would have been no loss but to lose her because she felt her party didn’t stand up for her is all the more unfortunate. All the best going ahead Priyanka @priyankac19