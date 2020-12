उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, कहा - नेशनल कॉन्फ्रेंस के अस्तित्व को खत्म करने की ताकत बीजेपी में नहीं

नई दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिला विकास परिषद का चुनाव परिणाम आने के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिला विकास परिषद चुनाव ने साबित कर दिया है कि आप नेशनल कांफ्रेंस के खिलाफ चाहे जो भी करें, उसके अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने की ताकत केवल जनता के पास है। लोकतंत्र में वही सर्वशक्तिमान है।

This election has proved that no matter what you do against National Conference, you can't put an end to its existence. Only Almighty or public has that power. Spread lies & propaganda but truth will come out someday: National Conference leader Omar Abdullah on DDC polls results pic.twitter.com/khnLARQG19