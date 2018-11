नई दिल्‍ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर मिर्ची पाउडर के हमले के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल पर किया गया हमला अनजाने में किया गया लग रहा है और संभवतः मिर्च पाउडर हमलावर के हाथ से गिर गया होगा। दिल्‍ली पुलिस के इस बयान पर जम्‍मू और कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री उमर अब्‍दुल्‍ला ने मजाक उड़ाया है। उन्‍होंने ट्वीट कर दिल्‍ली पुलिस से सवाल पूछा है कि क्‍या आरोपी के हाथ से मिर्च पाउडर नीचे गिरने के बाद न्‍यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को झुठलाते हुए मिर्च पाउडर केजरीवाल की आंख में कैसे चला गया?

हमलावर सीएम से समस्‍या बताने आया था

दरअसल, मंगलवार को दिल्‍ली सचिवालय में सीएम केजरीवाल पर हमले के बाद दिल्‍ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा था कि हमलावर अनिल कुमार सीएम से अपनी समस्या साझा करने पहुंचा था। इस दौरान उसने सीएम को एक नोट दिया और उनके पांव छूने के लिए झुका। तभी उसके हाथ से मिर्ची पाउडर गिर गया। इस बात की जांच की जा रही है कि हमला था या पाउडर गैर इरादतन गिर गया था। इस घटना को लेकर पुलिस के इसी तर्क पर उमर अब्‍दुल्‍ला ने दिल्‍ली पुलिस पर ट्वीट कर तंज कसा है।

भाजपा की ओछी चाल

घटना के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर हमले के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर साजिश रची है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा की ओछी चाल के आगे उनकी पार्टी नहीं झुकेगी। इसके साथ ही आप ने इस हमले को राजनीति से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि हमलावर नारायणा इलाके के भाजपा नेता के साथ जुड़ा हुआ है।

साजिश की जड़ें गहरी

पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस मुख्यमंत्री पर हमले की गंभीरता को कम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हमलावर का संबंध नारायणा के एक भाजपा नेता से हैं। भारद्वाज ने एक ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने मीडिया में फैलाया कि हमला नहीं हुआ। मिर्च का पैकेट अनजाने में फर्श पर गिर गया। अब आप समझ सकते हैं कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी है।

How does chilli powder that “falls from his hand” defy gravity & fall upwards in to @ArvindKejriwal ji’s eyes? https://t.co/lNFN8tqCWU