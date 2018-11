उमर अब्दुल्ला के चैलेंज को राम माधव नहीं कर पाए पूरा, 'सीमा पार से मिल रहे निर्देश' वाला बयान वापस लिया

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने पर सियासी उठापठक जारी है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल निकला है। इस बीच राज्य में सरकार बनाने का पाकिस्तान कनेक्शन के आरोप भी लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर पलटवार किया है और राम माधव पर भड़के हुए हैं। दोनों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई। जिसके बाद राम माधव अपने बयान से पलट गए।

राम माधव के सीमा पार से मिल रहे निर्देश वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आरोप लगाकर भाग जाना बुजदिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने राम माधव को सबूत देने का चैलेंज दिया है। उनका कहना है, "हिम्मत है तो जनता की अदालत में सबूत लेकर आएं राम माधव। राम माधव ने झूठ की राजनीति की है। उन्होंने राम माधव से माफी की मांग रखी।

विधानसभा भंग: फैक्स मशीन की जांच की मांग करते हुए बोले उमर अब्दुल्ला- कश्मीर में रची जा रही हैं साजिश, राम माधव पर भी भड़के

Nobody ever suggested that we would be fighting polls together. This arrangement was to protect J&K from current mess. I don't believe that NC, PDP & Congress fighting elections together will in any way benefit J&K because legitimate opposition voices are essential: Omar Abdullah pic.twitter.com/GTQOvY2Wvv — ANI (@ANI) November 22, 2018

जम्मू-कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने भी राम माधव के बयान पर तीखी प्रक्रिया दी थी और माफी की मांग रखी थी।

You have CBI, IB, RAW, Governor. So, you will have to prove this charge or else you must apologise: J&K Congress Chief Ghulam Ahmed Mir on Ram Madhav's statement, "probably they had fresh instructions from across the border to come together & form govt." pic.twitter.com/Mi2IAgofZS — ANI (@ANI) November 22, 2018

ट्वीटर पर छिड़ी जंग

ट्वीटर पर भी राम माधव और उमर अब्दुल्ला के बीच ट्वीटर वार भी छिड़ गया है। आपको यहां बता दें कि गुरुवार को भाजपा नेता राम माधव ने कहा कि संभवत: नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सीमा पार से (पाकिस्तान) सरकार बनाने के निर्देश मिले थे। उस पर उमर अब्दुल्ला आग बबूला हो गए। उनके (राम माधव) आरोपों को उन्होंने बकवास बताया। कहना है कि स्थानीय चुनावों का बहिष्कार करने का निर्देश पाकिस्तान से मिला ये साबित करके दिखाएं। जांच एजेंसी राज्य के पूर्व सीएम ने राम माधव को आरोप साबित करने की चुनौती दी है।

इस ट्वीट के बाद राम माधव ने जवाब देते हुए कहा कि वह उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन पीडीपी-एनसी के बीच अचानक उमड़ा प्यार और सरकार बनाने की जल्दबाजी इस प्रकार के बयान दिलवा रही है।

Just take it in your stride @OmarAbdullah Not questioning your patriotism at all. But d sudden love between NC n PDP n d hurry to form government leads to many suspicions n political comments. Not to offend u. 😁 https://t.co/4tgbWS7Q3r — Ram Madhav (@rammadhavbjp) November 22, 2018

इस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि इस प्रकार का तंज काम नहीं करेगा। आपने आरोप लगाया है कि मेरी पार्टी पाकिस्तान के निर्देशों पर काम कर रही है। मैं आपको इसे साबित करने की चुनौती देता हूं।

No, misplaced attempts at humour won’t work. You HAVE claimed my party has been acting at the behest of Pakistan . I dare you to prove it! Place the evidence of your allegation of NC boycott of ULB polls at Pak behest in public domain. It’s an open challenge to you & your Govt. https://t.co/7cumKwKxuM — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) November 22, 2018

उमर अब्दुल्ला इस ट्वीट के बाद राम माधव ने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "आइजोल (मिजोरम की राजधानी ) पहुंचा हूं। अभी देखा कि आप किसी बाहरी दबाव से इनकार करते हैं तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन आप ये साबित कर चुके हैं कि पीडीपी और एनसी में असर प्रेम था जो सरकार बनाने में असफल रहा। आप अगले चुनावों में साथ लड़ना।