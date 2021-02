उमर अब्दुल्ला ने Twitt कर दी बड़ी जानकारी, कहा - अपने पिता और एक सांसद के साथ घर में नजरबंद हूं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्विट कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा है कि मुझे, मेरे पिता फारुख अब्दुल्ला, एक सांसद, मेरी बहन और उसके बच्चों को भी नजरबंद किया गया है।

This is the “naya/new J&K” after Aug 2019. We get locked up in our homes with no explanation. It’s bad enough they’ve locked my father (a sitting MP) & me in our home, they’ve locked my sister & her kids in their home as well. pic.twitter.com/89vOgjD5WM