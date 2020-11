Bihar Election: तेजस्वी के जन्मदिन पर तेज प्रताप बोले- मेरी ओर से 'CM की कुर्सी' गिफ्ट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) को लेकर मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने-अपने भाग्य से उम्मीद लगाए बैठे हैं। चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव ( Lalu Yadav ) के बेटे तेजस्वी यादव मतदाताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हुए हैं या फिर वोटर्स पर सुशासन बाबू का जादू चला है। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल ( Bihar Exit Poll Result ) ने तो बिहार में महागठबंधन (Mahagathbandhan) की सरकार बनने का दावा किया है।

#WATCH | We've given a big gift to Tejashwi (on his birthday). He will sit on the chair of the CM. Nitish Kumar's govt has been decried by people: Tej Pratap Yadav, RJD pic.twitter.com/AGXRDGyQbF