चार घंटे में सिर्फ 20 फीसदी काउंटिंग, नतीजों के लिए देर शाम तक करना पड़ सकता है इंतजार

नई दिल्ली। कोरोनाव वायरस और बिहार में पोलिंग स्टेशन की संख्या में इजाफा होने के कारण देश को बिहार विधानसभा चुनाव के पूरे नतीजे देर शाम तक ही मिल पाएंगे। इस बातम की जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास की ओर से एक न्यूज चैनल दी गई है। उनके अनुसार अभी तक सिर्फ 20 फीसदी ही काउंटिंग हो सकती है। वैसे काउंटिंग प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। फिर भी नतीजों के थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एचआर श्रीनिवास की ओर से किस तरह की जानकारी दी है।

कितने वोटों की हुई काउंटिंग

एचआर श्रीनिवास के अनुसार इस बार बिहार की 4 करोड़ से ज्यादा जनता ने मतदान किया है। जिसमें से चार घंटों में करीब 80 लाख की गिनती हो चुकी है। अभी 3 करोड़ से ज्यादा वोटों की काउंटिंग होनी बाकी है। उनके अनुसार 8 बजे बैलेट की काउंटिंग हुई। उसके बाद 8 बजकर 30 मिनट पर ईवीएम की शुुआत हुई है। काउंटिंग ने रफ्तार पकड़ी है फिर भी देर शाम तक इंतजार करना होगा।

Around 4.10 crore votes were cast, 92 lakh votes counted so far. Earlier there used to be 25-26 rounds of counting, this time it went up to around 35 rounds. So the counting will continue till late evening: Chief Electoral Officer (CEO) of Bihar, HR Srinivas#BiharElection2020 pic.twitter.com/IP9Tn0ljAi