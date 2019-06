PM मोदी के 'One Nation-One Election' पर विपक्ष का अंतिम फैसला कल, कर सकता है विरोध

नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था। मंगलवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ( UPA Chair Person Sonia Gandhi ) समेत कई बड़े नेताओं ने सांसद के तौर पर शपथ लिया। लोकसभा में शपथ ग्रहण करने के बाद सोनिया गांधी पूरे एक्शन में हैं। मोदी सरकार को संसद में घेरने के लिए विपक्ष ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर मंगलवार को संसद भवन में विपक्ष की मीटिंग हुई।

Delhi: UPA Chairperson Sonia Gandhi, DMK leader Kanimozhi, CPI leader D Raja and National Conference leader Farooq Abdullah arrive at the parliament . UPA Chairperson Sonia Gandhi has called a meeting of opposition leaders at the Parliament. pic.twitter.com/hjo7iWQlab