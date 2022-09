हरियाणा में अब लगेगा विपक्ष का जमावड़ा, कांग्रेस को नहीं मिला निमंत्रण

दिल्ली के बाद अब हरियाणा में विपक्षी दलों के बड़े नेता एक रैली में साथ दिखाई देने वाले हैं। इसके लिए हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई है। ये सभी दल 2024 में बीजेपी को हराने के उद्देश्य से एक मंच पर अपनी एकजुटता दिखाएंगे।

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में जुटी है। आए दिन विपक्ष के बड़े-बड़े नेता बैठकें कर रहे हैं। अब हरियाणा में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है। हरियाणा में 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) एक बड़ी रैली करने जा रहा है जिसमें तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी शामिल होंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता भी इस रैली में शामिल होंगे।

Opposition leaders will meet in Haryana, no invitation for congress