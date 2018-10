CBI विवाद पर घिरी मोदी सरकार, केसी त्यागी बोले- ये मोदी राज में होना दुर्भाग्यपूर्ण है

नई दिल्ली। देश की सुप्रीम जांच एजेंसी CBI में चल रहे घमासान को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। एक दिन के अंदर ही विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने मोदी सरकार पर धड़ाधड़ हमले बोले हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने केंद्र सरकार को CBI में चल रहे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

ये विवाद मोदी सरकार में होना दुर्भाग्यपूर्ण है- जेडीयू

इस बीच केंद्र सरकार के लिए चिंताजनक बात ये है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ बीजेपी के साथी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने वाली जेडीयू का कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के समय तो ऐसा होता रहा है, लेकिन अगर मोदी सरकार में ये हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यापूर्ण है। ये बातें जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि CBI में ऐसा विवाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है।

सीबीआई को अपने अफसरों को चुनने का अधिकार होना चाहिए- जेडीयू

केसी त्यागी ने कहा है कि जो संस्था देश के विदेश के खुफिया विभागों से संबंधित है, उसके नंबर वन और नंबर टू के अधिकारियों के बीच में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि CBI में अफसरों की तैनाती राज्य के कोटे के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सीबीआई को अपने अफसरों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह गलत है, ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि अकाउंटबिलिटी बनाम गवर्नेंस है।

ममता ने CBI को बताया BBI

जेडीयू के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई विवाद को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता ने कहा कि CBI अब BBI (BJP Bureau of Investigation) बन चुकी है, जो कि काफी दुखद है।

What PM couldn't do directly by removing the CBI director & his collegaues, he has done surreptitiously & in clandestine fashion by taking shelter behind CVC. Has CBI director been transferred because he was about to order a probe into Rafale corruption:Randeep Surjewala,Congress pic.twitter.com/33OzywtOyw

We don't know if CBI was investigating other issues like Rafale scam. If that was the case, it was ordered to protect the govt, PM & concerned officers. Why was the DIG investigating the charges against Asthana has been sent to 'Kala Pani' in Andaman?: Sitaram Yechury, CPI(M) pic.twitter.com/EG9hPCD5Zj