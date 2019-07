Budget 2019: विपक्ष ने सीतारमण के बजट को नकारा, कहा- नई बोतल में पुरानी शराब

नई दिल्ली। मोदी सरकार 2.0 का बजट ( Bugdet 2019 ) शुक्रवार को संसद में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने लोकसभा में अपना पहला बजट पेश किया। एक ओर जहां सरकार इस बजट को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की तरह पेश कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने प्रतिक्रिया ( opposition reaction on budget 2019 ) देते हुए बजट को पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ( BSP ) ने इसे धन्ना सेठों का बजट बताया है।

नई बोतल में पुरानी शराब की तरह 'बजट '

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ( adhir ranjan chowdhury ) ने आम बजट को नकारते हुए कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। इसमें केवल पुराने वादों की पुनरावृत्ति है।

उन्होंने कहा, 'सरकार हमेशा नए भारत के बारे में बात करती है, लेकिन बजट एक नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। इसमें कोई नई बात नहीं।

Adhir Ranjan Chowdhury, Leader of Congress in Lok Sabha: Nothing new, repetition of old promises. They are talking about new India but the budget is old wine in a new bottle. Nothing new, no plan for employment generation, no new initiatives. #UnionBudget2019 pic.twitter.com/0jSLB8yMfV