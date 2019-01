'भारत रत्न' को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, बाबा साहेब आम्बेडकर को मजबूरी में दिया सर्वोच्च सम्मान

नई दिल्ली। एआईएमएआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आए दिन अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने फिर बड़ा बयान देकर सुर्खियां बंटोर ली हैं। ओवैसी के निशाने पर इस बार देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। दरअसल ओवैसी ने भारत रत्न को लेकर एक विवादित बयान दे डाला है उन्होंने कहा है कि बाबे साहेब आम्बेडकर को मजबूरी में देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया।

भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा के बाद गुस्साए ओवैसी ने लोगों से पूछा कि 'मुझे यह बताओ कि जितने 'भारत रत्न' पुरस्कार दिए गए उनमें दलित, अदिवासियों, गरीबों और ऊंची जाति, और ब्राह्मणों को कितने दिए गए?' बाबा साहेब को भारत रत्न दिया पर दिल से नहीं दिया मजबूरी की हालात में दिया।'

Asaduddin Owaisi at an event in Maharashtra y'day: Mujhe yeh batao ki jitne bharat ratna ke award diye gaye usmein se kitne dalit, adivasi, musalmanon, garibon, upper caste aur Brahminon ko diye gaye? Babasaheb ko Bharat Ratna diya par dil se nahi diya majboori ki halat mein diya pic.twitter.com/8P0V0Ncr3H