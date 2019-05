राहुल गांधी के 'Modilie' दावे पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की सफाई, तस्वीर को बताया फेक

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सियासी लड़ाई के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने पीएम मोदी को लेकर एक अलग ही विवाद खड़ा किया है। बुधवार को राहुल गांधी ने दावा किया कि अंग्रेजी शब्दकोश ( english dictionary ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के नाम पर नया शब्द 'Modilie' जुड़ गया है। इस दावे पर आ रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ( Oxford dictioneries ) ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है।

There’s a new word in the English Dictionary. Attached is a snapshot of the entry :) pic.twitter.com/xdBdEUL48r — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2019

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बताया 'फेक'

कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार की शाम ट्विटर पर लिखा कि कि 'Modilie' अब अंग्रेजी का नया आधिकारिक शब्द बन गया है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर उन्होंने एक स्नैपशॉट भी पोस्ट किया है। गुरुवार को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने कहा कि 'मोदीलाई' वाली तस्वीर फर्जी है और यह शब्द उसकी किसी भी डिक्शनरी में नहीं शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा डिक्शनरियों में से एक इस डिक्शनरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से यह बात कही है।

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी ने किया दावा, अंग्रेजी डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ा 'Modilie'

We can confirm that the image showing the entry ‘Modilie’ is fake and does not exist in any of our Oxford Dictionaries. — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) May 16, 2019

अमित मालवीय का ट्वीट

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने अपने ट्वीट में लिखा,'हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ‘मोदीलाई' वाली यह तस्वीर फर्जी है। यह शब्द हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज की किसी भी डिक्शनरी में नहीं है।' आक्सफोर्ड डिक्शनरीज की ओर से आए इस स्पष्टीकरण के बाद भाजपा की आईटी शाखा ( BJP IT Cell ) के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे रीट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तंज किया।

'Modilie' वेबसाइट?

दूसरी ओर गुरुवार को भी राहुल गांधी ने दावा किया कि, 'अब तो एक वेबसाइट में भी 'मोदीलाइज' दर्ज है।' बुधवार को शेयर किए गए तस्वीर में 'Modilie' शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा था'जो सच को लगातार सुधारता है।' उन्होंने यह भी लिखा है कि इस शब्द का इस्तेमाल दो और तरह से भी किया जा सकता है। इसमें पहला तरीका 'लगातार और आदतन झूठ बोलना' और दूसरा तरीका 'बिना रुके झूठ बोलना' है। हालांकि बुधवार को भी जब पत्रिका ने राहुल गांधी की ओर से बताई गई वेबसाइट पर 'Modilie' लिखा तो ऐसा कोई भी परिणाम नहीं दिखा।

यह भी पढ़ें- गोडसे वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा ने मांगी माफी, ECI ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग से तलब की रिपोर्ट