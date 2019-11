चिदंबरम-अब्दुल्ला को संसद के शीतकालीन सत्र में आने की अनुमति दी जाएः गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को भी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए।

आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा, "तीन माह से भी ज्यादा वक्त से हिरासत में रखे गए फारूक अब्दुल्ला को संसद के शीतकालीन सत्र में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की और उन्हें घर में कैद कर रखा गया है।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद ने आगे कहा, "पहले होने वाले संसद के सत्रों में उन सांसदों को भी मिसाले हैं, जिनके खिलाफ मामलों की सुनवाई चल रही होती थी और उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाती थी। इसलिए पी चिदंबरम को भी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए।"

