Coronavirus: लॉकडाउन हटाने को लेकर चिदंबरम ने केंद्र सरकार को दी 'अच्छी सलाह'

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए लागू किए गए टोटल लॉकडाउन को समर्थन देने वाले पहले नेताओं में से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने बुधवार को सरकार को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले राज्यों से सलाह ली जाए।

अभी-अभी IRCTC ने कर दिया बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक के लिए ट्रेन बुकिंग रद्द की

चिदंबरम ने यह भी मांग की कि सरकार गरीबों को नगद राशि दे। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, "लॉकडाउन का समर्थन करने वाले पहले लोगों में से एक होने के बीच, मैं 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटाया जाए या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार का राज्यों से सलाह-मशविरा करने का स्वागत करता हूं।"

उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों पर आधारित नहीं हो सकता। उत्तर केवल दो संख्याओं द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लॉकडाउन पर कोई रणनीति न बनाने के लिए केंद्र सरकार की अलोचना की।

As among the first to advocate a lockdown, I welcome the central government consulting the states on whether the lockdown should be lifted after April 14.