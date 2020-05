मोदी सरकार पर चिदंबरम का आरोप, RBI बॉन्ड खत्म कर जनता को दिया बड़ा झटका

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ( Congress Senior Leader )और पूर्व वित्त मंत्री ( Former Finance Minister ) पी चिदंबरम ( P Chidambram ) ने एक बार फिर मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने rbi की 7.75 प्रतिशत बचत बॉन्ड योजना ( RBI Bond Scheme ) को वापस लेने के सरकार के फैसले की कड़ी आलोचन की है। उन्होंन कहा है कि सरकार ने ये कदम उठाकर देश की जनता ( Citizen ) को बड़ा झटका दिया है।

ऐसे में लोगों को तत्काल इसकी बहाली की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिये सरकार के उस फैसले पर एतराज जताया जिसमें 7.75 फीसदी बजच बॉन्ड योजना वापस ले लिया गया। चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि ये देश के नागरिकों खास तौर पर वरिष्ठ लोगों को बड़ा झटका है।

Government has dealt another blow to citizens who save, especially senior citizens. It has discontinued the 7.75 per cent RBI Bonds.