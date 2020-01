पी चिदंबरम का मोदी सरकार पर निशाना, असली टुकड़े-टुकड़े गैंग हैं सत्ता में बैठे लोग

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि असल टुकड़े-टुकड़े गैंग वो हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं।

चिदंबरम ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वह यह बता रहे थे कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान नीचे पहुंच गया है और इसकी वजह लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी है। ट्विटर पर अपने विचार रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने कहा कि हर देशभक्त भारतवासी को इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए।

The world is alarmed by the direction INDIA is taking.



Every patriotic INDIAN should be alarmed too.