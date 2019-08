इमरान खान के राहुल कार्ड से कांग्रेस में खलबली, सुरजेवाला ने इस हरकत को बताया पाक की शरारत

नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान के पीएम इमरान खान ( Pak Pm Imran Khan ) की सरकार ने कश्‍मीर मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Congress Leader Rahul Gandhi ) के बयान का हवाला देते हुए यूएन को एक खत लिखा है। इस खत के जरिए पाक ने कश्‍मीर में मानवाधिकार के उल्‍लंघन का आरोप लगाया है। इमरान सरकार के इस चाल से कांग्रेस में हड़कंप की स्थिति है।

पाक की शैतानी से सच नहीं बदलेगा

पाकिस्‍तान सरकार के राहुल कार्ड का खुलासा होने के बाद बुधवार को कांग्रेस ने सफाई पेश की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ( Congress Spokesperson Randeep Singh Surjewala ) ने कहा कि पाकिस्तान ने राहुल गांधी के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। ताकि वह अपने झूठ को सही ठहरा सके। सुरजेवाला ने पाकिस्‍तान की इस हरकत को शरारत बताया है।

Randeep Singh Surjewala, Congress: Let no one in the world be in doubt that Jammu, Kashmir and Ladakh were, are and shall always remain an integral part of India. No amount of diabolical deception by Pakistan shall change this irrevocable truth. https://t.co/f2ISellS2v