यहां न सेकुलरिज्म...न सोशलिज्म...न डेमोक्रेसी, दिल्ली हिंसा पर छलका प्रकाश सिंह बादल का दर्द

नई दिल्ली। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर हुई हिंसा ( Violence ) ने कई लोगों की जान ले। वहीं, दूसरी ओर इस हिंसा पर सियासत भी गरमाई हुई है। पहले आम आदमी पार्टी ( AAP ), कांग्रेस ( Congress ) और बीजेपी ( BJP ) में जंग छिड़ी थी। अब बीजेपी के सहोयगी शिरोमणि अकाली दल ( Akali Dal ) के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ( Parkash Singh Badal ) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां न तो सेकुलरिज्म बचा है, न सोशलिज्म बचा है और न ही डेमोक्रेसी बची है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अमन-शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमारे देश के विधान में तीन चीजें लिखी हैं, जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी है। लेकिन, यहां ना तो सेकुलरिज्म है, ना ही सोशलिज्म है। उन्होंने कहा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीब और गरीब होता जा रहा है। डेमोक्रेसी भी सिर्फ दो स्तर पर ही रह गई है, एक लोकसभा इलेक्शन और दूसरा विधानसभा इलेक्शन, बाकी कुछ नहीं बचा है। बादल के इस बयान से सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

Shiromani Akali Dal leader Parkash Singh Badal: #DelhiViolence is very unfortunate. There are three highlights of Constitution - secularism, socialism & democracy. But there is no socialism, secularism and democracy exists only on two levels - Parliamentary & state elections. pic.twitter.com/CUu5BXCkKb