बजट सत्र शुरूः पहले दिन पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने ली शपथ, जय श्रीराम के गूंजे नारे

नई दिल्ली। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत सांसदों को शपथ दिलाकर की जा रही है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा पहुंची बीजेपी के पास अब तक अटके हुए विधेयकों को पास कराना बड़ी चुनौती है। बजट सत्र 26 जून तक चलेगा। जबकि 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। आज नई लोकसभा के पहले सत्र में पीएम मोदी , अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने सांसद पद की शपथ ली। शपथ की प्रक्रिया अब भी जारी है।

मोदी और जय श्रीराम के नारों से गूंजा सदन

17वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सांसद पद की शपथ ली। मोदी जैसे ही शपथ लेने पहुंचे पूरा सदन मोदी-मोदी के नारों से गूंजने लगा।

17th Lok Sabha: Prime Minister Narendra Modi takes oath of duty pic.twitter.com/xhKWUv41eX — ANI (@ANI) June 17, 2019

Delhi: BJP President and Home Minister Amit Shah takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/zL5yKYdYCu — ANI (@ANI) June 17, 2019

इनके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण ने भी प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पूरे समय सदन में जय श्रीराम के नारे भी गूंजते रहे।

सारंगी ने ली संस्कृत में शपथ

चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे प्रताप चंद्र सारंगी शुरू से ही चर्चा बंटोरते नजर आ रहे हैं। इस बार भी संसद सत्र के दौरान उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सारंगी ने जब सांसद पद की शपथ ली तो हर कोई उन्हें देखता रहा। दरअसल सारंगी ने अपनी शपथ संस्कृत में ली।

आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में संस्कृत भाषा को कामकाज में इस्तेमाल करने पर जोर देने की कई बार बात कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। वे इसे व्यवहारिक भाषा नहीं मानते।

Delhi: Golf cart being used to ferry people inside the #Parliament premises. pic.twitter.com/1H9jLgagVz — ANI (@ANI) June 17, 2019

गोल्फ कार्ट में पहुंचे सांसद

दरअसल इस बार संसद भवन में सांसदों तक पहुंचने के लिए गोल्फ कार्ट (गोल्फ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी) का इस्तेमाल किया गया है।

कई सांसद इस गाड़ी में बैठकर सेंट्रल हॉल के गेट तक पहुंचे। दरअसल इसे सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए उठाया गया कदम कहा जा सकता है।

सनी देओल भी पहुंचे सदन

अभिनेता से नेता बने सनी देओल भी इस बार पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। सोमवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए आज वह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काली शर्ट और जींस पहनी थी।

Linguistic diversity on show as new members take oath in Lok Sabha



Read @ANI story | https://t.co/gKGz2Cfgol pic.twitter.com/lOISbSQDPO — ANI Digital (@ani_digital) June 17, 2019

इन्होंने ली शपथ

नई सरकार के चुने हुए सांसद जब पहली बार संसद पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी , डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, अश्वनी कुमार चौबे, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, गिरिराज सिंह, प्रह्लाद जोशी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली।

वहीं, राव इंद्रजीत सिंह, प्रह्लाद सिंह पटेल, अर्जुन राम मेघनाल, बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो और देबाश्री चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, साध्वी निरंजन ज्योति, बाबुल सुप्रियो, शिवसेना के अरविंद सावंत ने सांसद पद की शपथ ग्रहण की।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुने गए कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के साथ उनके पिता कमलनाथ संसद भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट से ही उनके बेटे सांसद चुने गए हैं।

Delhi: BJP MP Virendra Kumar takes oath as the Protem Speaker of the 17th Lok Sabha, at Rashtrapati Bhawan. pic.twitter.com/74wzfKf9uw — ANI (@ANI) June 17, 2019

पहले प्रोटेम स्पीकर ने ली शपथ

सुबह सबसे पहले बीजेपी के सांसद वीरेंद्र कुमार ने बतौर प्रोटेम स्पीकर शपथ ली। उनको ये शपथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार 1996 में पहली बार सांसद बने थे। अब तक वे 7 बार स्पीकर चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद उन्होंने ही सभी मौजूद सांसदों को शपथ दिलाई।