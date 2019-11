Parliament Winter Session Live: किसानों के मुद्दे पर शिवसेना का लोकसभा से वाकआउट, फारूक के मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा

नई दिल्‍ली। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीय जारी सियासी दंगल का असर अब दिल्‍ली में भी दिखाई देने लगा है। शीतकालीन संसद सत्र के पहले दिन शिवसेना किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामा मचाया। इतना ही नहीं शिवसेना ने लोकसभा में किसानों के मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया और संसद भवन के बाहर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया।

इससे पहले सोमवार को ही शिवसेना ने सामना के जरिए किसानों का मुद्दा उठाया। शिवसेना की मांग है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें 25 हजार प्रति हेक्टेयर रुपए का मुआवजा दिया जाए। जबकि अभी ये राशि मात्र 8 हजार रुपए है।

दूसरी तरफ नेशनल कॉन्‍फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हिरासत में रखने के मुद्दे पर लोकसभा में जहां कांग्रेस ने हंगामा मचाया वहीं TMC ने स्‍थगन प्रस्‍ताव लाने का नोटिस दिया है।

बता दें कि संसद सत्र से पहले एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहली बार शिवसेना ने मना कर दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने संसद में भी शिवसेना के सांसदों के बैठने की सीट में बदलाव कर दिया। शिवसेना शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष नहीं बल्कि विपक्ष वाली सीटों में नजर आएगी। लोकसभा में शिवसेना के 18 और राज्यसभा में कुल 3 सांसद हैं।

बीजेपी-शिवसेना के बीच टकराव महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जारी हैं। दोनों के बीच सियासी टकराव का ही परिणाम है कि महाराष्‍ट्र में अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। शिवसेना और भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर रार चलती रही, जिसके बाद शिवसेना ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। अब शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर सरकार बनाने की चर्चा जोरों पर है। इस मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज चार बजे कांग्रेस की अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।

Delhi: Shiv Sena leaders hold protest near the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Parliament premises, demanding to declare unseasonal rains in Maharashtra as natural calamity pic.twitter.com/RvEHPOGMzl