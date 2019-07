कश्मीर मसले पर संसद में हंगामा, राजनाथ बोले-मुलाकात हुई पर बात नहीं

नई दिल्ली। संसद में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ( American President Donald Trump ) के कश्मीरी मध्यस्थता वाले बयान पर घमासान जारी है। विपक्ष पीएम मोदी ( pm modi ) के बयान पर अड़ा है। इसी को लेकर लगातार सदन में हंगामा ( parliament live ) हो रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने भी इस मामले पर सरकार की ओर से सफाई दी।



राजनाथ ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात जरूर हुई, कश्मीर ( Kashmir ) को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई।

Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha: As S Jaishankar ji (External Affairs Minister) said Kashmir issue was not discussed in President Trump & PM Modi meeting. There is no question of mediation in Kashmir issue as it will be against the Shimla agreement. pic.twitter.com/pdopP9P98U