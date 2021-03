ED के समक्ष पेश हुईं महबूबा, बोलीं- देश में ईडी, सीबीआई और एनआईए का शासन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ( PDP chief Mehbooba Mufti ) गुरुवार को श्रीनगर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) के दफ्तर में पेश हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कोई भी बोलता है, उनके खिलाफ ईडी और एनआईए का इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्र भारत के संविधान के अनुसार नहीं बल्कि किसी विशेष पार्टी के एजेंडे के अनुसार चल रहा है।

Questions were asked regarding sale of land that was owned by Mufti Saheb and me in Bijbehara & use of the chief minister's secret funds... Dissent has been criminalized in this country. This country is ruled by either ED, CBI or NIA: PDP chief Mehbooba Mufti in Srinagar https://t.co/zaXiU425QC pic.twitter.com/9ZXCNkN4kg