जम्मू-कश्मीर में जल्द बनेगी सरकार, तैयारी में PDP, एनसी और कांग्रेस की तिकड़ी

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी-बीजेपी गठबंधन की सरकार गिर गई थी जिसके बाद से नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात हुई। इन सबके बीच ताजा खबर जो मिल रही है वो है कि प्रदेश में जल्द नई सरकार बन सकती है। इसके लिए पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस हाथ मिला रहे हैं।

इन नए गठबंधन के लिए कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है, और PDP सरकार को बाहर से समर्थन देगी। यही नहीं माना जा रहा है कि गुरुवार को इसकी औरपचारिक घोषणा भी हो सकती है।



बीजेपी के समर्थन से दो विधायकों वाली सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। हालांकि, ये दो पार्टियां मिलकर भी बहुमत के आंकड़े (44 विधायक) से काफी दूर थीं। ऐसी किसी भी संभावना को देखते हुए पीडीपी, एनसी और कांग्रेस आपस में हाथ मिलाकर सरकार बनाने की तैयारी में हैं।यदि इन तीनों पार्टियों के बीच ऐसी कोई सहमति बनती है तो भी महबूबा मुफ्ती के सीएम बनने की संभावना कम है।



आंकड़ों पर एक नजर

भले ही महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री न बन सकें, लेकिन सत्ता चाबी उनकी पार्टी के ही पास रहेगी। यानी सरकार का नेतृत्व किसी पीडीपी नेता के हाथ में ही रहेगा। आपको बता दें कि पीडीपी के पास 28 विधायक हैं जबकि नेशनल कांफ्रेंस के पास 15 और कांग्रेस के 12 विधायक हैं। तीनों पार्टियों के पास कुल मिलाकर 44 विधायक हैं जो कि बहुमत से काफी ज्‍यादा है।

आजादः क्यों ने मिलकर सरकार बनाएं

जम्मू-कश्मीर में नई सरकार को लेकर चल रही कवायद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा है कि अभी बातचीत चल रही है, फिलहाल सरकार बनाने वाली स्थिति नहीं है। हालांकि हमने कहा है कि क्यों ने न मिलकर सरकार बनाएं।

How will Jammu react? It will be an all Muslim alliance, how will Ladakh react? These irresponsible talks will only lead to trifurcation of J&K. Ladakh&Jammu will not remain a part of the state which is ruled by only one community:PDP MP Muzaffar Baig on potential NC-PDP alliance pic.twitter.com/1jgGBOT8mM