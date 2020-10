Jammu-Kashmir: Mahbuba Mufti को झटका, PDP के तीन नेताओं ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को पीडीपी नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन ए वफ़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों नेताओं ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती को पत्र लिखकर पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अपने पत्र में इन नेताओं ने कहा कि पार्टी मुखिया के कुछ फैसलों से वो कुछ दिनों से अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। खासकर तब जब उन्होंने ( महबूबा ) ने देशभक्ति की आहत करने वाली बयानबाजी की।

PDP leaders TS Bajwa, Ved Mahajan & Hussain A Waffa resign from the party.



In a letter to party pres Mehbooba Mufti (in file pic) they state that they are 'feeling quite uncomfortable over some of her actions and undesirable utterances specially which hurt patriotic sentiments'. pic.twitter.com/EsjoZn5geq