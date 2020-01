पेरियार के खिलाफ टिप्पणी रजनीकांत को पड़ी भारी, घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिल ( Tamilnadu ) के सुपरस्टार रजनीकांत ( Rajnikanth ) की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। दरअसल ईवी रामासामी पेरियार ( ramasami Periyar ) पर की गई उनकी कथित टिप्पणी ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी टिप्पणी के विरोध में रजनीकांत के घर के बाहर थनथाई पेरियार द्रविदर कझगम के कार्यकर्ता प्रदर्शन ( People protest ) कर रहे हैं।

नहीं मांगूंगा माफीःरजनीकांत

वहीं, पेरियार पर की गई टिप्पणी को लेकर रजनीकांत ने कहा कि मैंने यह बातें खुद ही नहीं कहीं, ये मीडिया में भी प्रकाशित हुई हैं, मैं उन्हें दिखा सकता हूं। मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा।

Chennai: Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam hold protest against Actor Rajinikanth near his residence, over his remarks on EV Ramasamy 'Periyar' #TamilNadu pic.twitter.com/LtHor7O8JX