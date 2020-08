Rave Party के गिरफ्तार आरोपी की तस्वीरें हुई वायरल, Goa CM के साथ मुस्कुराते हुए हैं बॉलीवुड एक्टर का फोटो

पणजी। गोवा में हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इस पार्टी में गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड अभिनेता और एक सहकारी समिति के निदेशक कपिल झावेरी की वजह से गोवा की सत्ताधारी पार्टी मुसीबत में आ गई है। रविवार को उत्तरी गोवा के एक गांव में चल रही रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार झावेरी की गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य के सहकारिता मंत्री गोविंद गाउडे के साथ बैठकों की तस्वीरें सोमवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसके चलते अब पार्टी के लोग डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं।

इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद राज्य के सहकारिता मंत्री गोविंद गाउडे ने ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि झावेरी ने औपचारिक रूप से अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनसे मुलाकात की थी। बता दें कि रेव पार्टी में गिरफ्तारी किए जाने के बाद झावेरी को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

गाउडे ने सोमवार को ट्वीट किया, "कपिल झावेरी के साथ मेरी तस्वीर को झूठी जानकारी के साथ वायरल किया गया है। उन्होंने एक क्रेडिट सोसायटी की एक शाखा के उद्घाटन पर आमंत्रित करने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट मांगा था। बतौर सहकारिता मंत्री मैं किसी भी समर्थन के कार्य से बचता हूं और इसी आधार पर मैंने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था।"

