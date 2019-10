महाराष्ट्र विधानसभा चुनावः मतदान के बीच पीयूष गोयल का बड़ा दावा, इतनी सीटों पर जीत तय

नई दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रयी मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में चल रहे मतदान के दौरान कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है बीजेपी और शिवसेना गठबंधन महाराष्ट्र में 225 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब होगा।

पीयूष गोयल ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पिछले पांच के दौरान जबरदस्त विकास हुआ है और इसी के दम पर वो सत्ता में दोबारा लौटेंगे।

Union Minister Piyush Goyal in Mumbai: I am confident that the BJP-Shiv Sena alliance will win around 225 seats, opposition has lost all credibility and is nowhere in the contest. People are with Modi ji and Fadnavis ji. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/ut0RRhJqyU