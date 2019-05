चुनाव आयोग से मिले पीयूष गोयल, पंश्चिम बंगाल में हिंसा वाले बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्‍व में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। मुलाकात के दौरान पीयूष गोयल ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल सहित देश अन्‍य हिंसा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। उन्‍होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इन सीटों पर दोबारा से आयोग मतदान कराए। खासतौर से पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्‍त सीटों पर दोबारा से मतदान कराने पर की मांग पर उन्‍होंने जोर दिया।

Piyush Goyal, BJP after meeting with EC: We gave the Election Commission detailed information of the violence inflicted upon our workers. We reiterated our demand for re-poll for constituencies where violence occurred in 7th phase and earlier phases, particularly in West Bengal . pic.twitter.com/gyS3WTmLyb