नई दिल्ली। पीयूष गोयल का एक ट्वीट लोगों के निशाने पर आ गया है। दरअसल उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मील का पत्थर मानी जाने वाली सफलता जिसमें 'देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण' का दावा है, उसकी खुशी जताते हुए एक तस्वीर शेयर की थी। पूर्व बिजली मंत्री ने भारत की रात की दो सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की थी इसमें पहले और बाद की स्थिति दिखाई देने का दावा था। लेकिन इस पोस्ट के शेयर होते ही घंटों के भीतर, सैकड़ों ट्विटर यूजरों ने इस पर निशाना साधते हुए जमकर ट्रोल किया।

Under the decisive leadership of PM @NarendraModi India has finally been able to electrify all its villages before the set target date. With the elimination of darkness from the lives of fellow Indian villagers, we commit ourselves to building a new and #PowerfulIndia pic.twitter.com/TJ8irmx4tk