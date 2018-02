पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष पर कसा तंज, चुनावी पर्यटन कर रहे हैं राहुल गांधी

बेल्लारी: राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तंज कसा है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा कि क्या चुनाव पर्यटन पर हैं राहुल गांधी। जिसमें मंदिर से मठों तक जाएंगे। चुनाव के लिए राहुल गांधी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि हमलोग तब जानते जब वह तीन महीने पहले भी मंदिर मस्जिद जाते और कर्नाटक चुनाव का इंतजार नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता समझदार है और वो सब जानती है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि राहुल आने से राज्य सरकार के पाप नहीं धुलेंगे।

पीएम मोदी पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला

गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। शनिवार को बेल्लारी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि झूठे वादे और झूठे सपने दिखाने वालों पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी शुरू से जो कहती है वो करती आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के शब्द खोखले हैं, वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं।

चार दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में पीएम मोदी ने न तो रोजगार पर कुछ बोले और नहीं कोई भविष्य की रणनीति बताई। बल्कि एक घंटे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को कोसने में समय बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा कि देश प्रधानमंत्री से भविष्य के बारे में सुनना चाहता है। राहुल गांधी चार दिवसीय कर्नाटक यात्रा पर हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस की है सरकार

गौरतलब है कि कर्नाटक में इसी साल चुनाव है और यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के चार दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान वो मंदिरों और दरगाह में भी जाएंगे।

What Rahul Gandhi does is election tourism. He is going from temples to mutts. I would have been happier had he not waited for Karnataka election. He remembered temples during Gujarat election in November & only now after 3 months: Railway Minister Piyush Goyal in Karnataka pic.twitter.com/S10QkKsT0q