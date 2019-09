विधानसभा को लेकर भाजपा चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी-अमित शाह पहुंचे मुख्यालय

नई दिल्ली। आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की। भाजपा मुख्यालय में जारी इस बैठक में पार्टी इन चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता पहुंच गए हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान समेत कई नेता शामिल हैं।

गौरतलब है कि भाजपा ने इन दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यह निर्णय लिया है कि हरियाणा में वह किसी भी सांसद-विधायक के परिजन को टिकट नहीं देगी।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at BJP headquarters, for party Central Election Committee meeting ahead of Maharashtra and Haryana assembly elections. BJP President & Union Home Minister Amit Shah and BJP Working President JP Nadda also present. pic.twitter.com/bSJq2YhFnz

हालांकि इस फैसले से उलट एक नाम है। यह नाम राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी और उचाना से मौजूदा विधायक प्रेमलता का है। प्रेमलता हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह की मां हैं।

बता दें कि इस बैठक से पहले रविवार को भाजपा आगामी 21 अक्टूबर को 17 राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने रविवार को इस उपचुनाव के लिए 13 राज्यों के 32 प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी की है।

इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना और राजस्थान राज्य शामिल हैं।

The Central Election Committee has decided the following names for the ensuing Bye-Elections to the Legislative Assembly Constituency of different States. pic.twitter.com/f4VCsqBIxm