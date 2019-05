अनंतनाग में BJP नेता गुल मोहम्मद मीर की हत्या पर पीएम मोदी ने कहा - देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता की हत्या की निंदा की। पीएम ने इस पर एक ट्वीट में कहा कि देश में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बता दें कि शनिवार की रात अनंतनाग जिले में BJP के जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

देश में हिंसा की जगह नहीं

अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'BJP के कश्मीरी नेता श्री गुलाम मोहम्मद मीर की हत्या की निंदा करता हूं। जम्मू-कश्मीर में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। देश में इस तरह की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे विचार उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं।'

Strongly condemn the killing of @BJP4JnK leader Shri Ghulam Mohammed Mir. His contribution towards strengthening the party in J&K will always be remembered. There is no place for such violence in our country. Condolences to his family and well-wishers. — Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 5, 2019

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया शोक

इस हमले की निंदा करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह घाटी में बसे असंतुष्ट तत्वों की ओर से किया एक शर्मनाक कृत्य है, जो मतदान प्रक्रिया को बाधित करने चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुल मीर पार्टी के ऐसे नेता थे जो हर तरह की परिस्थिति में पार्टी के लिए खड़े रहते थे। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि यह हमला घाटी में भाजपा के लिए बढ़ रही जनता की भागीदारी के डर में उठाया गया है।

Jitendra Singh: I've had word with the Governor & officials of the Home Ministry. I believe the Governor has issued instruction to carry out a detailed inquiry & has also assured us that adequate security will be provided to all BJP karyakartas who are active in election process. https://t.co/LQdGxmPsDD — ANI (@ANI) May 5, 2019

घाटी में लगातार हो रहीं ऐसी घटनाओं की होगी जांच

जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि इस विषय पर उनकी गृह मंत्रालय और राज्यपाल से बात हो गई है। मामले में उपयुक्त जांच की जाएगी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के राजभवन के प्रवक्ता ने कहा कि, 'हमें भाजपा नेता की मौत पर बेहद दुख है। हमने चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम को बीते कुछ महीनों में घाटी में मारे गए राजनीतिक दल के लोगों के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।