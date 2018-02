पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान , येदुरप्पा होंगे कर्नाटक के सीएम उम्मीदवार

बेंगलुरू: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक में भाजपा की 90 दिनों की यात्रा की समाप्ति के मौके पर बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वी एस येदुरप्पा बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। येदुरप्पा सीएम बनेंगे तो राज्य में विकास तेजी से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को विकास करने के लिए केंद्र पूरी तरह तत्पर है। उड़ान योजना के तहत हम छोटे शहरों से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के जाने का समय शुरू हो गया है।

पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार में '10 फीसदी दिए बिना कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यहां ईज ऑफ डूइंग की नहीं ईज ऑफ मर्डर की चर्चा ज्यादा होती है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने नाम लिए बगैर कांग्रेस पर तंज कसा। मोदी ने कहा कि कुछ लोग देश हित की बजाए अपने दल के हित को प्राथमिकता देते हैं। पिछले साढ़े तीन साल में केंद्र से मिलने वाली राशि का लाभ भी कांग्रेस ने लोगों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में, 1.85 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे गए । 34 लाख शौचालय बनाए गए हैं। कर्नाटक में एक करोड़ 16 लाख लोगों का बैंक खाता खुला है।

किसानों की बेहतरी पर बोले पीएम

बजट में किसानों की बेहतरी पर चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि फल और सब्जी उगाने वाले किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। आगे कहा, 'किसानों को उनकी फसल का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का ऐतिहासिक फैसला बजट में लिया गया है।'

7 लाख गांवों को किया रोशन

पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के कई गांव पहले अंधेरे में डूबा था लेकिन हमारी सरकार ने 7 लाख गांवों में बिजली पहुंचाकर लोगों का जीवन रोशन करने की कोशिश की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पहले भी आया हूं लेकिन जिस तरह की भीड़ इस बार की रैली में देखने को मिली ऐसा पहले कभी नहीं मिला।

There are serious allegations of corruption against Congress leaders. Reports are coming about them demanding commission in several projects. I have been told that Karnataka govt is being recognised as 10% govt as no work is possible without 10% commission: PM Modi