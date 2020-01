पीएम मोदी बोले- संघर्ष से संगठन को आगे बढ़ाते रहना बीजेपी का स्वभाव

नई दिल्ली। जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस दौरान पार्टी के भूत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष से संगठन को आगे बढ़ाते रहना बीजेपी का स्वभाव है। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना पार्टी का मकसद है।

सत्ता और दल का सदा पालन हुआ-पीएम मोदी

दिल्ली बीजेपी हेड क्वार्टर में स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अल्पकाल के लिए यहां नहीं आए हैं। बीजेपी सदियों तक अपनी परंपरा का निर्वहन करेगी। जन सामान्य के दिलों में जगह बनाकर पार्टी आज यहां तक पहुंची हैं। सत्ता और दल के बीच मर्यादा का सदा पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन पार्टी ने इसका हमेशा पालन किया है। बीजेपी एक व्यवस्था के तहत चलने वाली पार्टी है।

पीएम मोदी ने बताया कि शुरू से ही भाजपा का स्वभाव रहा कि हॉरिजेंटली पार्टी का जितना विस्तार हो सके वो करेगी और कार्यकर्ता का वर्टिकल विस्तार होता रहे, उसी परंपरा की वजह से भाजपा को नई-नई पीढ़ी मिल रही है।राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर हम चले थे। उसमें 4-5 पीढ़ियां खप गईं, उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर और राष्ट्र की आशा-आकांक्षों को लेकर बीजेपी ने अपने आप को ढाला, अपना विस्तार किया।

चुनाव में हारे लोग झूठा प्रचार करने में जुटे हुए हैं-पीएम मोदी

स्वागत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। चुनाव में नकारे गए लोग आज भ्रम और झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आदर्शों पर कुछ लोगों को ऐतराज है। लेकिन बीजेपी जनता से जुड़कर आगे बढ़ रही है। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अब लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो गई है। अकेले में तो सभी दल बोलते हैं कि बार -बार चुनाव, लेकिन जब एक सामूहिक स्टैंड लेना होता है तो हर एक को कुछ न कुछ कठिनाई आती है।

