मोदी ने साधा लालू पर निशाना, 'होनहार नौजवानों को भी दबंगई के रास्ते पर ले आए'

पटना। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है। 19 मई को होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर निशाना साधा। पालीगंज में भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का 'नामदार' परिवार (कांग्रेस) हो या फिर यहां बिहार का 'भ्रष्ट परिवार' (लालू यादव), इनकी संपत्ति आज हजारों-करोड़ों रुपये में है। आखिर ये पैसे कहां से आया?

पीएम मोदी बोले कि अगर इन्हें गरीबों की और देश की जरा सी भी परवाह होती, तो भ्रष्टाचार करने से पहले इनके हाथ जरूर कांपते। पीएम मोदी यहां पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

पीएम ने कहा कि मुझे तो देश की जनता में ही जनार्दन नजर आता है। इस वजह से ही मैं इस पद को प्रसाद मानता हूं और मुझे प्रसाद की पवित्रता बनाए रखना संस्कार में मिला है। महामिलावटी लोग तो इसे (पद) भी लालची नजरों से देखते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक का संकल्प लिया है कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, अन्नदाता को सौर ऊर्जादाता बनाने का काम करेंगे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए बीज से बाजार तक नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही हैं।

Prime Minister Narendra Modi in Deoghar, Jharkhand: Congress can't say they lost elections because of 'naamdar', it would be against the rules of dynasty. That is why after the 5th phase, 2 of the closest 'darbaari' of the 'naamdar' family started batting on their own. pic.twitter.com/Q3GxaLx0dt