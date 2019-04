कर्नाटक के कोप्पल में गरजे पीएम मोदी, 'कांग्रेस और JDS के लिए कमीशन ही मिशन'

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार-प्रसार जारी है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिग्गज नेता एक दिन में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के कोप्पल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का 'कमीनश ही मिशन' है।

'जेडीएस और कांग्रेस के लिए स्वार्थ महत्वपूर्ण'

पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस परिवार के प्रतीक हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां जितनी जनता से कटी हुई हैं, उतनी ही अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि इनके लिए जनता की आवश्यकताएं और देश की जरूर नहीं बल्कि अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों पार्टियों का कमीशन ही मिशन है। इसके अलावा पीएम ने सेना को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की सेना का अपमान करने वालों डूब मरो।

