नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बेटी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री होते ही सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी है। लेकिन भाजपा में पार्टी ही परिवार है। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सिर्फ भाजपा में ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन होता है। भाजपा लोकशाही के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त देश का मतलब कांग्रेस कल्चर से है । हमारा विरोध कांग्रेस की संस्कृति से है।

pm modi in interaction with BJP workers from Maharashtra: Hamari party main Koi bhi nirnaya iss baat se nahi hote hain ki ek vyakti ya ek parivaar kya chahta hai, aur isliye kaha jata hai ki desh main zyadatar cases mein parivaar hi party hai, lekin BJP main party hi parivaar hai pic.twitter.com/EhVbi8aLki