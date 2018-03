कर्नाटक: हर काम के लिए देना होता है पैसा, यहां सीधा रुपैया की सरकार-पीएम मोदी

बेंगलूरु: कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कर्नाटक के दावणगेरे की एक चुनावी रैली में कांग्रेस और सिद्धारमैया सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में सिद्धारमैया की सरकार नहीं है सीधा रुपैया की सरकार है। किसी भी काम के लिए यहां पैसा चलता है। पीएम मोदी ने जनता से कांग्रेस की सरकार को हटाने की अपील ।'

राज्य में मौजूदा सरकार जल्द खत्म होगी

पीएम मोदी ने कहा अपनी गलत नीतियों के चलते कांग्रेस जनता के बीच जगह नहीं बना पाई और धीरे-धीरे सभी राज्यों से खत्म होती जा रही है। बता दें कर्नाटक में अप्रैल या मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार जल्द ही खत्म होने वाली है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर अपने आप उस वक्त खत्म हो जाएगा जब देश के सभी राज्य कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे।'

किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज

पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को अड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा, ''देश में एक परिवार ने 48 साल तक शासन किया और एक चाय बेचने वाले ने 48 महीने सरकार चलाई। 48 साल तक केंद्र की सरकारों ने किसानों की सुध नहीं ली, लेकिन हमने उनके अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया।'' मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर बोलते हुए कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो सरदा वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया। आज 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' अमरीका के 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' से दोगुना ऊंची बनेगी।

Some people believe that there is Siddaramaiah governance in #Karnataka, but in reality, it is 'Seedha Rupaiyya' governance. Har cheej mein 'Seedha Rupaiyya' hota hai, tabhi kaam hota hai. Ye 'Seedha Rupaiyya' jaana chahiye: PM Modi in Davanagere #Karnataka pic.twitter.com/9XHxIPpb5B