NDA पार्ट-2 शुरू: विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने संभाले पदभार

नई दिल्ली। देश में मोदी सरकार 2.0 का आगाज हो चुका है। NDA पार्ट-2 में विभागों का बटंवारा भी कर दिया गया है। इस बंटवारे के साथ ही मंत्रियों ने पदभार संभालने शुरू कर दिए हैं। अब तक कई मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल तक शामिल हैं।

एक नजर पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रियों पर-

- निर्मला सीतारमण: वित्त मंत्रालय

- राम विलास पासवान: उपभोक्ता एवं खाद्य एवं लोकवितरण

- प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण: सूचना प्रसारण मंत्रालय

- मुख्तार अब्बास नकवी: अल्पसंख्य मामलों का मंत्रालय

- पीयूष गोयल: रेल मंत्रालय

- एस जयशंकर: विदेश मंत्रालय

- धर्मेन्द्र प्रधान : पेट्रोलियम, इस्पात मंत्रालय

- गजेंद्र सिंह शेखावत: जनशक्ति मंत्रालय

- रमेश पोखरियाल निशंक: मानव संसाधन विकास मंत्रालय

किसको मिला कौन सा विभाग, एक नजर उन पर भी...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास ये हैं विभाग

कार्मिक लोक मामले एवं पेंशन

परमाणु ऊर्जा

अंतरिक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

इसके अलावा जो मंत्रालय पीएम ने किसी को आवंटित नहीं किए हैं, उनका प्रभार भी उन्हीं के पास रहेगा।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की सूची पर एक नजर

मोदी कैबिनेट में जिन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उनमें संतोष कुमार गंगवार को श्रम एवं नियोजन मंत्री बनाया गया है। जबकि राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मोदी कैबिनेट में सबसे पहले फोन आने वाले सांसद अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जबकि भारी उद्योग मंत्रालय, जनरल (रि.) वी के सिंह- सड़क परिवहन मंत्रालय, कृष्ण पाल गुर्जर-सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, रावसाहेब दानवे- उपभोक्ता मंत्रालय, जी किशन रेड्डी- गृह मंत्रालय, रामेश्वर तेली- खाद्य प्रसंस्करण, प्रताप चंद्र सारंगी- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, कैलाश चौधरी- कृषि एवं किसान कल्याण, देबाश्री चौधरी- महिला एवं बाल विकास। श्रीपद नाईक को रक्षा राज्य मंत्री एवं आयुर्वेद और योगा मंत्री बनाया गया है। जीतेंद्र सिंह को पीएमओ का मंत्री बनाया गया है।