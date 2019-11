महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच पीएम ने बुलाई कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने आपातकाल बैठक बुलाई है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम के 16 दिन बाद भी सरकार नहीं बन पाई है। शिवसेना, एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ना हो पाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। इस बैठक में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।

इस बैठक के बाद राष्ट्रपति से बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि कैबिनेट मीटिंग में ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।

आपको बता दें कि पीएम मोदी की इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। दरअसल एक दिन पहले ही पीएम कैबिनेट से शिवसेना नेता अरविंद सावंद ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनकी जगह भरने के साथ ही महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर भी अहम बातचीत हो सकती है।

Sources: If the Maharashtra Governor imposes President Rule in the state, Shiv Sena can approach Supreme Court. Uddhav Thackeray has talked to Kapil Sibal and Ahmed Patel over the issue. pic.twitter.com/C8t1ZpqH8f