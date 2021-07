शाम 6 बजे पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस और अकाली दल का शामिल होने से इनकार

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं, कोरोना महामारी पर विस्तार से चर्चा को लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

लेकिन कांग्रेस और शिरोमणी अकाली दल ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा "हमने कहा था कि सभी सांसदों को सिर्फ फ्लोर लीडर्स के बजाय सेंट्रल हॉल में बुलाया जाए। सभी से बात की जानी चाहिए। हमने इसे 2 स्लॉट में करने के लिए कहा था। हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि हर किसी को कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानना चाहिए।"

अकाली दल ने उठाया किसानों का मुद्दा

वहीं पीएम मोदी की इस सर्वदलीय बैठक में शिरोमणी अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर शामिल होने से इनकार कर दिया। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा- आज अकाली दल पीएम मोदी की तरफ से कोविड-19 पर ब्रीफिंग का बहिष्कार करेगी। अकाली दल बैठक में तभी हिस्सा लेगी जब पीएम मोदी किसानों के मुद्दे पर बैठक बुलाते हैं। सुखबीर बादल ने कहा क‍ि यह चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने (पीएम मोदी) किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई। गरीब किसान एक लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। हम इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।

