मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री ठाकरे और येदियुरप्पा को दिया मदद का आश्वासन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने शुक्रवार को बारिश और बाढ़ से प्रभावित महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बीएस येदियुरप्पा से फोन पर बात करने के साथ ही ताजा हालात की जानकारी जुटाई। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ और बारिश के चलते सामने आने वाली परेशानियों और चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की पेशकश की।

इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि इस संकट की स्थिति में वह अपनी बहनों और भाइयों के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों को बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से चर्चा की। हम बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक की अपनी बहनों और भाइयों के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। इस दौरान मैंने राहत और बचाव कार्यों में केंद्र सरकार के की सहायता को दोहराया।"

Spoke to Maharashtra CM Uddhav Thackeray Ji regarding the situation arising due to flooding and heavy rain in parts of the state. My thoughts and prayers are with those sisters and brothers affected. Reiterated Centre’s support in the ongoing rescue and relief work. @OfficeofUT

वहीं, इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को महाराष्ट्र में कम से कम भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह कई कस्बों और गांवों में बाढ़ आना था। जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों और मुंबई व तटीय कोंकण के कुछ इलाकों में सड़क और रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ।

इस दौरान सांगली, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर और पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा और मराठवाड़ा में उस्मानाबाद, लातूर और बीड जैसे इलाके सर्वाधिक प्रभावित हुए।

पीएम मोदी ने इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से भी चर्चा की। इस बारे में ट्विटर पर जानकारी देते पीएम ने लिखा, "बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक की अपनी बहनों और भाइयों के साथ हम एकजुटता से खड़े हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया जा रहा है।"

Spoke to CM @BSYBJP Ji on the rainfall and flood situation in various parts of Karnataka. We stand in solidarity with our sisters and brothers of Karnataka affected by the floods. Assured all possible support from the Centre in rescue and relief works that are underway.