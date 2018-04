नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में बनाई गई अंबेड़कर नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन किया। बता दें कि अंबेडकर मेमोरियल के उद्धाटन के मौके पर केंद्रीय समाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, राज्य मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चांदनी चौक से सांसद डॉ हर्षवर्धन भी मौजूद रहे।

Prime Minister Narendra Modi at Dr. Ambedkar National Memorial at 26, Alipur Road in #Delhi pic.twitter.com/WiZ9fJQkCK — ANI (@ANI) April 13, 2018

पीएम मोदी ने मेट्रो में किया सफर

पीएम मोदी इस दौरान दिल्ली मेट्रो में सफर करके 36 अलीपुर रोड स्थित अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन करने पहुंचे। बता दें कि पीएम मोदी सबसे पहले लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंचे और फिर सिविल लाइंस स्थित अंबेड़कर नेशनल मेमोरियल के उद्घाटन के लिए रवाना हुए।

Delhi: PM Modi arrives at Lok Kalyan Marg metro station, he will travel via metro to 26, Alipur Road, where he will dedicate Dr. Ambedkar National Memorial to the nation. pic.twitter.com/yEz2IMlMnf — ANI (@ANI) April 13, 2018

मेट्रो में लोगों ने पीएम के साथ खिचवाई फोटो

सबसे खास बात रही कि पीएम मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज में दिखाई दिए। वे मेट्रो में सफर के दौरान आम लोगों से भी बातचीत करते दिखे। कुछ लोगों ने पीएम के साथ फोटो भी खिचवाई।

Delhi: PM Modi clicks selfies with metro commuters on his way to 26, Alipur Road, where he will dedicate Dr. Ambedkar National Memorial to the nation pic.twitter.com/JWd2pbN6ko — ANI (@ANI) April 13, 2018

पीएम ने कब रखी थी आधारशिला

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का निर्माण करवाया है। यह मेमोरियल अंबेडकर के जीवन और उनके योगदान को समर्पित है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को इसकी आधारशिला रखी थी। गौरतलब है कि 7374 वर्ग मीटर क्षेत्र में खड़ी की गई है इस इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र 6758 वर्ग मीटर है।

इस मेमोरियल हॉल में क्या-क्या है खास

आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन मूल्यों को दर्शाने के लिए बनाए गए इस मेमोरियल हॉल में एक प्रदर्शनी स्‍थल, स्‍मारक, बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्‍यान केन्‍द्र, डॉ. अंबेडकर की 12 फुट की कांस्‍य प्रतिमा मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि प्रवेश द्वार पर 11 मीटर की अशोक स्‍तम्‍भ बनाई गई है जबकि पीछे की तरफ ध्‍यान केन्‍द्र बनाया गया है। इस मेमोरियल हॉल में 30 केएलडी के सीवेज शोधन संयंत्र, वर्षा जल सिंचाई प्रणाली और नेट मीटरिंग के साथ छत पर 50 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्‍थापित किया गया है।