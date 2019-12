PM मोदी, कांग्रेस नेताओं ने दी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके 73वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

मोदी ने ट्वीट किया कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के एक ट्वीट में कहा गया कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक काम करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी के चरित्र के अनुकरणीय शक्ति ने कांग्रेस नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है।

Birthday wishes to Mrs. Sonia Gandhi Ji. Praying for her long life and good health.

उनकी ताकत, सम्मान, करुणा और अनुग्रह ने हमें एकजुट किया है और हमें मजबूत बनाया है। हम उन्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

जन्मदिन की बधाई सोनिया गांधी। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी सुप्रीमो को जन्मदिन की बधाई दी।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

उनके और उनकी भारत के विचार के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक लंबी, सार्थक और स्वस्थ जीवन की कामना।

Birthday wishes to the president of the Congress party Smt #SoniaGandhi. Wish a long, fruitful and healthy life to her and her commitment to the idea of India.