पीएम मोदी की डिनर पार्टी में आरजेडी नेता मीसा भारती नहीं होंगी शामिल

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की डिनर पार्टी ( PM Modi dinner party ) में आरजेडी हिस्सा नहीं लेगी। आरजेडी नेता और राज्यसभा ( Rajya Sabha ) सांसद मीसा भारती ( Misa Bharti ) ने बिहार में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत के कारण ये फैसला किया है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने पीएम मोदी के डिनर पार्टी को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा है कि इन रुपयों से बच्चों की दवाईयां आ सकती थीं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से सभी सांसदों के लिए डिनर पार्टी ( रात्रि भोज ) का आयोजन किया गया।



मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी की डिनर पार्टी में होने वाले खर्च जितने रुपयों से बच्चों के लिए वेंटिलेटर आ सकते थे। दवाई या उपकरण खरीदे जा सकते थे। राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा मैंने इस डिनर में ना जाने का फैसला लिया है।

RJD leader misa bharti to ANI: Rashtriya Janata Dal (RJD) will not be going for dinner called by Prime Minister today because of deaths of children in Muzaffarpur (due to AES). (File pic) pic.twitter.com/KA13a0LdQ6